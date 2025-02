[Sorties Comics] Mercredi 19 Février

Panini Comics



Pas de note

Miles Lane, John Ostrander, Doug Wheatley, Juan Frigeri…



Éparpillés aux quatre coins de la galaxie, les Jedi combattent les armées séparatistes tandis que Palpatine et son apprenti, le comte Dooku, complotent pour anéantir l’Ordre Jedi une bonne fois pour toutes.

(Contient les épisodes US Star Wars: Republic (1998) 74-77 et 81-83, Star Wars: Darth Maul – Son of Datomir (2014) 1, Free Comic Book Day 2005 : Star Wars, Star Wars: Episode III – Revenge of the Sith (2005) 1-4, Star Wars: Tag & Bink II (2006) 2 et Star Wars Visionaries (2005) 1 et Star Wars Tales (1999) 4 (extraits), précédemment publiés dans Star Wars: Clone Wars 9-10 et inédits)

Prix : 32€