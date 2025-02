Captain America laisse sa place à Bridget Jones au Royaume-Uni et en Irlande

Captain America: Brave New World vient tout juste de débarquer mais il a d'ores et déjà laissé sa place de numéro #1 du box-office dans deux pays. Pourquoi ? Un autre super-héros ? Un plan machiavélique monté de toutes pièces par le plus terrible des super-vilains ? Nop, il s'agit de la londonienne Bridget Jones qui cherche encore une fois l'amour et qui vient tout juste de débarquer dans les salles obscures pour un quatrième opus.

Le choix était sans doute colossal mais l'Irlande et le Royaume-Uni ont finalement préféré voir leur propre héroïne sur grand écran plutôt que le super-héros à la bannière étoilée.