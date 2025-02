DC vs. Vampires se la joue Mortal Kombat avec Guy Gardner

Attention, cette news contient un spoiler du one shot DC vs. Vampires: World War V Darkness and Light. Si vous ne désirez pas savoir ce qui se passe, nous ne pouvons que vous conseiller de passer votre chemin.

Des Green Lantern qui protègent la Terre, il y en a plusieurs. Pourtant, le plus souvent, c'est le Green Lantern Guy Garden qui est le plus apprécié. Caractériel, tête brûlé, franc-parler... le personnage casse de manière drastique l'image du super-héros boyscoot. C'est donc toujours un plaisir de le retrouver dans l'univers DC Comics.

Dernièrement, le personnage a eu la chance d'apparaître dans DC vs. Vampires. Et autant dire que son apparition aura été mémorable. En effet, le personnage a tout bonnement été arraché en deux par la Wonder Woman de cet univers. Une sorte de "Finish him" à la Mortal Kombat mais qui, pourtant, n'aura pas eu raison pour autant du Green Lantern . Par quel miracle ? Grâce au pouvoir de l'amitié à sa force de volonté, bien sûr ! En effet, le Green Lantern a pu reconstituer le bas de son corps grâce à l'anneau vert devenant, au passage, sans doute l'un des Green Lantern les plus incroyables que nous ayons pu voir jusque-là :

Alors, qu'en pensez-vous ? Plutôt radical, non ?