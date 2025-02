Encore une récompense pour la série The Penguin

La série The Penguin continue de rafler les récompenses. Après un Golden Globe et deux récompenses aux Critics Choice Awards, c'est au tour des WGA Awards de saluer le travail réalisé sur la série TV. Et cette fois, c'est dans une catégorie dans laquelle The Penguin n'avait encore rien remporté. La récompense est donc d'autant plus appréciable. Il s'agit du prix du scénario pour une mini-série.

Notons également qu'à l'inverse, The Boys, adaptation du comics du même nom, a quant à lui dû laissser sa place dans la catégorie Meilleure série dramatique à la série Shogun.