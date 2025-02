Marvel tease un nouveau Hulk

Il y a encore pas mal de couleurs non utilisées pour mettre en scène de nouveaux Hulk et pourtant, Marvel a décidé de la jouer différemment en proposant, cette fois, un tout nouveau Hulk mais version infernale. C'est en tout cas ce que nous annonce la preview de Hellverine #6. En effet, il semblerait qu'il s'agira là du tout nouveau défi du Hellverine qui, pour rappel, n'est autre que Akihiro / Daken, le fils de Wolverine mais dans une version mêlant Wolverine et le Ghost Rider.

Voici quelques images du Hell Hulk :

Hellverine #6 sortira le 14 mai, écrit par Benjamin Percy et dessiné par Raffaele Ienco.