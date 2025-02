Captain America : Brave New World dépassera les prédictions pour son premier week-end

A présent que le dimanche est derrière nous, nous pouvons avoir une vision plus globale des résultats du film Captain America : Brave New World pour son week-end d'ouverture. Bonne nouvelle pour Marvel puisque le film devrait faire un poil mieux que ce qui était prévu par les estimations. En effet, le film en est actuellement à 180.9 millions de dollars au global mais en y ajoutant les chiffres du lundi (le President's day aux USA), le score global devrait finalement atteindre les 192.4 millions de dollars soit deux millions de plus que ce que les analystes prévoyaient.

Pour ce qui est de la répartition, et une fois les chiffres mis à jour, nous en serions à 100 millions de dollars de recette sur le sol américain et 92.4 millions de dollars de recette à l'international.

Pour ce qui est des critiques, on est toujours sur du 50/50.

- - -

Après un jeudi à 12 millions de dollars pour Captain America: Brave New World, il est temps d'étudier les chiffres du vendredi. Et autant dire que, pour le moment, le film n'a pas de quoi rougir. En effet, son deuxième jour sur le sol américain lui aura permis de se mettre encore 40 millions de dollars dans la poche. En terme de classement, cela le place donc derrière Civil War pour ce qui est des films Captain America.

Concernant l'avenir, le film devrait achever son premier week-end aux alentours de 87 millions de dollars. Sachant que les estimations parlaient de 90 millions de dollars, le film reste donc dans les clous.

- - -

Malgré un top départ en demi teinte en France et les critiques extrêmement mitigées de la part des premiers spectateurs et des sites internet, le film a réalisé 12 millions de dollars pour les avant-premières de jeudi sur le sol américain. A ce titre, il n'est pas si loin de films qui étaient très attendus lors de leur sortie tels que Deadpool premier du nom ou, tout simplement, Justice League.

Un premier chiffre qui, pour le moment, continue de rendre les estimations de la première heure parfaitement réalisables à savoir 90 millions de dollars à l'issue de son week-end d'ouverture.

En tout cas, du côté de Marvel, on continue d'envoyer la sauce niveau promotion avec, une fois encore, la diffusion d'un tout nouveau poster. Le voici :

A présent, reste à savoir si les prochains jours suivront la même tendance.