Captain America : Brave New World détrôné par Mickey 17

MAJ du 10/03 :

Certains s'attendaient à ce que Captain America: Brave New World soit dépassé par Blanche-Neige mais ce n'est pas le film de Marc Webb qui aura eu ce privilège. En effet, après un règne de 23 jours, le petit dernier de l'écurie Marvel / Disney a finalement cédé sa place au box-office américain. Et c'est finalement Mickey 17 de Bong Joon-ho qui l'aura détrôné. Un film qui donne envie lorsque l'on sait tout le talent que possède le réalisateur en plus de posséder un casting que les amateurs de comics devraient apprécier (Robert Pattinson, Steven Yeun et Mark Ruffalo pour ne citer qu'eux).

Pour en revenir à Captain America Brave New World, le film a finalement passé le cap de 300 millions de dollars de recettes et s'approche même, quoique très doucement, des 400 millions. A l'heure actuelle, le film en est à un peu moins de 371 millions de dollars dont 176.6 millions réalisés aux Etats-Unis.

- - -

Maj du 02/03 :

Nouveau cap franchi pour le petit dernier de l'écurie Marvel / Disney qui vient de passer la barre des 300 millions de dollars de recette au global. Une étape qui est accompagnée par un autre cap franchi, celui des 150 millions de dollars de recettes sur le sol américain.

Pour l'anecdote, sachez également qu'un plafond de cinéma s'est effondré en pleine projection de Captain America : Brave New World. Cela s'est passé dans la ville de Wenatchee, non loin de Washington, dans un cinéma vieux de plus d'un siècle.

Le plafond s'est écroulé sur les trois premiers rangs de la salle de cinéma. Fort heureusement, les deux personnes qui assistaient à la séance à ce moment-là, ne s'y trouvaient pas.

Maj du 01/03 :

Au cumul, le film Captain America : Brave New World vient de passer la barre du million de spectateurs. Un cap symbolique mais un évènement qui reste à relativiser dans le sens où il aurait dû le passer il y a déjà plusieurs jours. Un retard confirmé donc notamment en France où Sam Wilson n'attire déjà plus que 400.000 spectateurs.

- - -

Les derniers chiffres US de Captain America: Brave New World sont tombés. Pour son deuxième week-end, le film a réalisé 7.5 millions de dollars de recettes tandis que, sur l'ensemble dudit week-end, il devrait réaliser entre 25 et 30 millions de dollars. Un chiffre légèrement en-dessous des estimations, peut-être dû aux avis mitigés autour du film. Sur les dix jours d'exploitation, le film a totalisé 141 millions de dollars de recettes aux Etats-Unis et 148 millions de dollars à l'international.

Pour le moment, le film en est donc à 294 millions de dollars en tout. Un chiffre assez représentatif des critiques du film : "pas catastrophique mais clairement pas de quoi sauter au plafond non plus".

- - -

Captain America: Brave New World continue son petit bonhomme de chemin. Avec les derniers chiffres annoncés, il est à présent officiel que le film a passé la barre des 200 millions de dollars. Pour le détail, nous sommes presque sur du 50/50 avec 106 millions de dollars de recettes aux Etats-unis et 98 millions de dollars dans le reste du monde.

A noter également que pour fêter la chose, un nouveau poster a été dévoilé. Le voici :

- - -

A présent que le dimanche est derrière nous, nous pouvons avoir une vision plus globale des résultats du film Captain America : Brave New World pour son week-end d'ouverture. Bonne nouvelle pour Marvel puisque le film devrait faire un poil mieux que ce qui était prévu par les estimations. En effet, le film en est actuellement à 180.9 millions de dollars au global mais en y ajoutant les chiffres du lundi (le President's day aux USA), le score global devrait finalement atteindre les 192.4 millions de dollars soit deux millions de plus que ce que les analystes prévoyaient.

Pour ce qui est de la répartition, et une fois les chiffres mis à jour, nous en serions à 100 millions de dollars de recette sur le sol américain et 92.4 millions de dollars de recette à l'international.

Pour ce qui est des critiques, on est toujours sur du 50/50.

- - -

Après un jeudi à 12 millions de dollars pour Captain America: Brave New World, il est temps d'étudier les chiffres du vendredi. Et autant dire que, pour le moment, le film n'a pas de quoi rougir. En effet, son deuxième jour sur le sol américain lui aura permis de se mettre encore 40 millions de dollars dans la poche. En terme de classement, cela le place donc derrière Civil War pour ce qui est des films Captain America.

Concernant l'avenir, le film devrait achever son premier week-end aux alentours de 87 millions de dollars. Sachant que les estimations parlaient de 90 millions de dollars, le film reste donc dans les clous.

- - -

Malgré un top départ en demi teinte en France et les critiques extrêmement mitigées de la part des premiers spectateurs et des sites internet, le film a réalisé 12 millions de dollars pour les avant-premières de jeudi sur le sol américain. A ce titre, il n'est pas si loin de films qui étaient très attendus lors de leur sortie tels que Deadpool premier du nom ou, tout simplement, Justice League.

Un premier chiffre qui, pour le moment, continue de rendre les estimations de la première heure parfaitement réalisables à savoir 90 millions de dollars à l'issue de son week-end d'ouverture.

En tout cas, du côté de Marvel, on continue d'envoyer la sauce niveau promotion avec, une fois encore, la diffusion d'un tout nouveau poster. Le voici :

A présent, reste à savoir si les prochains jours suivront la même tendance.