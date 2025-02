James Watkins à la réalisation de Clayface

MAJ du 21/02 :

Selon THR, le réalisateur du long métrage Clayface a finalement été trouvé. Il s'agit donc de James Watkins qui aurait finalement obtenu le poste après une rencontre finale avec le co-CEO de DC, James Gunn, pas plus tard qu'hier.

Pour rappel, pour le moment, il n'y a que peu d'informations qui sont tombées sur le film. Il sera tourné, on se rapprocherait plus d'un film d'horreur qu'autre chose mais pour le reste... mystère !

- - -

Selon Deadline, le long métrage Clayface continue d'avancer. En effet, les studios DC / Warner Bros seraient sur le point de trouver leur réalisateur. Plus précisément, ils ne seraient plus que deux en lice : Jeff Wadlow, à qui nous devons les films Action ou vérité ou encore Kick-Ass 2 et James Watkins, à qui nous devons Speak no evil et l'excellent Eden Lake.

Clayface sort aux Etats-Unis le 11 septembre 2026.