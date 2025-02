Selon Deadline, le long métrage Clayface continue d'avancer. En effet, les studios DC / Warner Bros seraient sur le point de trouver leur réalisateur. Plus précisément, ils ne seraient plus que deux en lice : Jeff Wadlow, à qui nous devons les films Action ou vérité ou encore Kick-Ass 2 et James Watkins, à qui nous devons Speak no evil et l'excellent Eden Lake.

Clayface sort aux Etats-Unis le 11 septembre 2026.