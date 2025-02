Les numéros #1 de la VO #5 (One World Under Doom débute enfin !)

Doom, Carnage, Kylo Ren et les Green Lantern

Nouvelle vidéo afin de vous parler de nos dernières lectures VO. Une rubrique idéale pour tâter le terrain et commencer à se faire une idée de ce qui pourrait arriver prochainement en France. Aujourd'hui, il y aura un titre DC Comics, trois titres Marvel dont le très attendu One World Under Doom #1 qui, autant vous le dire tout de suite, ne nous a pas déçu !

Voici les titres du jour :

- One World Under Doom #1

- Eddie Brock : Carnage #1

- Legacy of Vader #1

- Green Lantern Corps

