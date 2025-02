Your Friendly Neighborhood Spider-Man affronte Daredevil / Charlie Cox dans le dernier trailer

Une nouvelle vidéo tirée de Your Friendly Neighborhood Spider-Man (ou Votre fidèle serviteur Spider-Man en VF) vient de débarquer sur la toile. Cette fois, on fait clairement place à l'action puisque la vidéo nous montre un affrontement de près d'une minute entre Spidey et le super-héros Daredevil dont le doublage a été assuré par Charlie Cox (autrement dit par l'interprète de Daredevil dans la série Daredevil version Netflix que nous retrouverons également dans Born Again).

Pour les intéressés, vous trouverez la vidéo ici.