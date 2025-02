One World Under Doom #1 se dévoile en images

On vous en parle depuis quelques temps maintenant. Le prochain gros event Marvel est One World Under Doom. Un event qui touchera plusieurs séries Marvel et qui tourne autour d'un principe simple mais oh combien prometteur : Doom est le nouveau Sorcier Suprême. Un statut qui fait qu'il va faire du grabuge dans plusieurs univers de la Maison des Idées (ainsi, nous avons pu le voir envoyer Spider-Man au casse-pipe à travers 8 Deaths of Spider-Man ).

Ce mercredi, c'est le top départ du titre principal (One World Under Doom #1) et pour patienter jusque-là, Marvel a dévoilé les premières planches du numéro. Les voici :

Chez MDCU, on est pas mal motivés par ce premier numéro et vous ?