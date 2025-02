La fin de l'univers partagé Spider-Man version Sony se concrétise

Nous avions la théorie, nous avons à présent la pratique. Après les échecs Morbius et Madame Web et les estimations de Kraven le chasseur, Sony avait annoncé vouloir réctifier le tir concernant sa politique des films Spider-Man. Une bien belle phrase qui peut se résumer de façon plus simple : "arrêter l'hémorragie". Dans les faits, l'idée est à présent de se concentrer sur Spider-Man et de lâcher l'affaire quant aux films tournant autour des super-vilains / anti-héros. Sauf que voilà, des projets, il y en a d'autres. Tout du moins... il y en avait ! En effet, Sony vient de lâcher la date du 27 juin 2025, date qui était réservée jusque-là pour un nouveau projet Marvel. Or, il s'agissait de la dernière date réservée pour ce type de film. Bien sûr, Sony peut toujours changer d'avis mais aujourd'hui, cette décision semble bien confirmer que l'univers partagé Spider-Man version Sony, c'est terminé.

Je sais, je sais. Vous êtes terriblement attristé de devoir faire une croix sur la vision de Sony concernant les personnages de Silver Sable, des Sinister Six etc. Soyez forts !