Live Twitch du jeudi 09/01 : Tortues Ninja, Creature Commandos, Dragon Ball Daima et bien plus

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer ce nouveau live, nous ferons le point sur nos dernières lectures VO. Il y aura du Batman , du Wolverine , du New Gods, du Captain America et du Zombie, entre autre. Ensuite, nous basculerons du côté Dragon Ball de la force avec notre avis sur les derniers épisodes de Dragon Ball Daima. Après cela, nous vous donnerons notre avis sur la troisième saison de la série animée What if...? Enfin, nous terminerons avec la rubrique "En une aprem' ", rubrique durant laquelle nous parlerons en long, en large et en travers de... Tortues Ninja !

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h à cette adresse : https://www.twitch.tv/secteur_2814, bonne journée à tous !

Pour rappel, le Secteur 2814 est en live sur Twitch chaque jeudi de 20h à 22h pour parler comics, films, séries TV et autres.

Pour les intéressés, voici où vous pouvez nous suivre :

Twitch: https://www.twitch.tv/secteur_2814

Youtube : https://www.youtube.com/@secteur_2814

Facebook : https://www.facebook.com/profile.php?id=61566303563160

Instagram : https://www.instagram.com/secteur_2814/