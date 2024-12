Un trailer pour Marvel Rivals

Si vous aimez les jeux video et Marvel, vous n'êtes sans doute pas sans savoir que le jeu Marvel Rivals arrive à grands pas. A ce titre, on aurait pu penser que la Maison des Idées n'avait plus rien à dévoiler en terme de promo mais, visiblement, c'est mal les connaître. En effet, une nouvelle vidéo trailer de lancement a été dévoilée. Une vidéo idéale pour se remettre dans le bain avant la sortie du jeu le 6 décembre.

La voici :

Alors ? Allez-vous vous laisser tenter ?