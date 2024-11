[Sorties Comics] Mercredi 20 Novembre

Panini Comics



Pas de note

John Byrne, Steve Ditko



Une nouvelle ère commence pour les Quatre Fantastiques ! Reed et Jane Richards, Johnny Storm et Ben Grimm vont affronter de nombreux dangers, parmi lesquels Diablo, Égo et Galactus.

(Contient les épisodes US Fantastic Four (1961) 232-240 et Annual 16, et Fantastic Four Roast (1982) 1, précédemment publiés dans MARVEL OMNIBUS : FANTASTIC FOUR PAR JOHN BYRNE 1 et inédits)

Prix : 36€