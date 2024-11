Le making-of de la série Agatha All Along est disponible

Vous avez terminé Agatha All Along et vous déprimez parce que vous n'avez plus d'épisode à vous mettre sous la dent ? Vous vous intéressez à l'envers du décor des séries TV ? Nickel ! Marvel a dévoilé la vidéo making-of de leur toute dernière série TV. Et autant dire qu'il y a de quoi faire car la vidéo fait pas moins d'une heure.

La voici :

De votre côté, avez-vous regardé la série TV ? Qu'en avez-vous pensé ?