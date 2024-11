Live Twitch du jeudi 14/11 : The Penguin, Spider-Man TAS, Universal Monsters et plus

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Pour commencer, la rubrique Autres Geekeries nous permettra de faire le point sur les dernières séries TV et films vus (pour ma part, je peux déjà vous dire que nous parlerons d'une veuve et d'échecs, entre autres) Ensuite, nous basculerons du côté Urban Comics de la force en parlant des comics Universal Monsters sortis le mois dernier. Anniversaire oblige, nous repartirons aussi trente ans en arrière pour parler de Spider-Man , la série animée aussi appelée Spider-Man TAS 1994. Enfin, nous partagerons notre avis sur la série The Penguin dont le dernier épisode a été diffusé hier.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur.

Je vous dis à jeudi 20h, bonne journée à tous !

