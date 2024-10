Une nouvelle collection pour Marvel

Des Must Have à l'américaine

Marvel va proposer en 2025 une nouvelle collection pour rééditer ses histoires les plus emblématiques. Elle se nommera la collection Marvel Premier. La première vague de titres contiendra des récits avec Daredevil , Black Panther, Captain America et les 4 Fantastiques, donc légèrement en lien avec l'actualité du MCU.

A priori, la collection peut faire penser aux Must Have de Panini, bien qu'on ne sache pas s'il s'agit de couvertures souples ou cartonnées. Voici les premiers albums proposés :

4 février 2025

- Daredevil: Born Again par Frank Miller et David Mazzucchelli

- Black Panther: A Nation Under Our Feet par Ta-Nehisi Coates, Brian Stelfreeze et Chris Sprouse

1er avril 2025

- Captain America: Winter Soldier par Ed Brubaker et Steve Epting

- Fantastic Four: Solve Everything par Jonathan Hickman, Dale Eaglesham, Neil Edwards et Steve Epting