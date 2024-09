Twitch du vendredi 6 septembre : DCEU, Terminator Zero, Hellboy et plus

Une fois n'est pas coutume, cette semaine, le live aura lieu vendredi soir ! Et autant dire qu'il s'agit d'une soirée qu'il ne faudra pas manquer. Nous commencerons dès 20h avec notre avis sur la nouvelle série animée Terminator Zero. Ensuite, nous allons remonter le temps afin de fêter deux anniversaires à savoir les 20 ans du premier film Hellboy et les 20 ans de la série animée The Batman . Enfin, le débat de la soirée sera, cette fois, du côté des films DC Comics puisque nous tenterons de répondre à la question DCEU : Pourquoi ça a merdé ?

Voici le résumé :

Vendredi 6 septembre 20h-22h :

- Notre avis sur Terminator Zero

- Le premier film Hellboy, 20 ans déjà

- Les 20 ans de la série animée The Batman

- DCEU : Pourquoi ça a merdé ?

En attendant ce rendez-vous, pouvez retrouver le dernier live durant quelques heures encore ici.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/secteur_2814.

Je vous dis à vendredi, bonne journée à tous !