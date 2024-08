[Sorties Comics] Lundi 19 Aout

Urban Comics

Si les trajectoires de Batman et du Joker sont intimement liées, il en va de même pour toutes les victimes collatérales du clown criminel. Parmi celles-ci, Jim Gordon figure parmi les plus sévèrement traumatisés. Depuis les événements qui paralysèrent sa fille Barbara, l'ex-commissaire reste hanté par la barbarie du Joker. Aussi, lorsque la représentante d'une mystérieuse organisation lui propose d'assassiner le Joker, Gordon y voit l'occasion de faire ce que Batman ne se résoudra jamais à faire et de débarrasser une bon fois pour toute le monde de cet avatar du Mal absolu.

Contenu vo : THE JOKER #1-15 + THE JOKER ANNUAL #1

Prix : 40€