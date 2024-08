Twitch du Jeudi 8 août : Joker, Marvel dans les années 90, Ewoks et autres

Rejoignez-nous et partagez votre avis !

Qui dit jeudi, dit live Twitch ! Aussi, ce soir, nous allons ENFIN parler de Joker : Folie à deux. Cela fait un moment que nous voulions nous pencher sur le sujet mais l'actualité nous obligeait à le remettre à plus tard. Voilà, cette fois, c'est la bonne ! Ensuite, à travers notre rubrique "autres geekeries", nous parlerons d'autres choses que de comics. Et autant dire que les sujets seront plutôt variés puisque cela ira de Like a Dragon Gaiden aux Ewoks ! Enfin, nous terminerons par l'adaptation d'une conférence que nous avions réalisé à Bordeaux : Marvel dans les annés 90.

Voici le résumé :

Jeudi 8 août 20h-22h :

- Joker 2 : A quoi s'attendre ?

- Autres Geekeries (Like a dragon gaiden, les ewoks, Bomberman, entre autre)

- Marvel dans les années 90 (comics, dessins animés et films)

Je profite également de cette news pour signaler qu'il n'y aura pas de live la semaine prochaine.

Et tout ceci, bien sûr, entouré d'anecdotes et de bonnes humeur. Pour les intéressés, voici la chaine : https://www.twitch.tv/mister_lovebooks.

Je vous dis à ce soir, bonne journée à tous !