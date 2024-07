Tales of the Teenage Mutant Ninja Turtles : Un trailer et le générique

San Diego Comic Con oblige, beaucoup d'infos et de trailers vont tomber dans les prochains jours. On commence ce festival en douceur avec les Tortes Ninja et plus particulièrement leur nouvelle adaptation : Tales of the Teenage Mutant Ninja. En effet, un nouveau trailer mais également le générique viennent d'être dévoilés. Les voici :

Trailer :

Générique :

Pour rappel, la première saison sera composée de douze épisodes et pointera le bout de son nez le 9 août sur Paramount+.

Alors, répondrez-vous présent ?