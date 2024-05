DC annonce Batman: The Last Halloween

Batman: The Last Halloween sera une série de 10 chapitres qui continuera et complètera la saga The Long Halloween initiée avec la fameuse histoire de Jeff Loeb et Tim Sale datant de 1996. Pour être précis, le titre sera Batman The Long Halloween: The Last Halloween ! Elle sera écrite aussi par Jeph Loeb qui souhaite en faire un hommage à Tim Sale. Divers dessinateurs participeront à la série, dont Eduardo Risso, Dave Stewart et Richard Starkings pour le premier numéro. La série prendra la suite du one-shot The Long Halloween Special publié en 2021. Batman The Long Halloween: The Last Halloween #1 sortira le 25 septembre.