Un crossover Ultraman/Avengers pour cet été

Après la Justice League qui rencontre Godzilla et King Kong, les Avengers croiseront la route d'Ultraman. Marvel publiant des séries Ultraman , ce n'était qu'une question de temps. Ultraman x Avengers sera une série de 4 numéros écrite par Kyle Higgins et Mat Groom et dessinée par Francesco Manna. Ultraman y fera équipe avec les Avengers composés de Sam Wilson/Captain America, Captain Marvel, la Guêpe, Tony Stark et Miles Morales /Spider-Man. Ensemble ils feront face à un envahisseur intergalactique lié à la disparition de Spider-Man . Ultraman x Avengers #1 sortira le 14 août avec une couverture de Dike Ruan.