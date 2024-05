Des couvertures figurines et maillots de bain pour DC

DC Comics prévoit de la couverture alternative pour le mois d'août ! D'abord, une association d'idée poussée, puisque août c'est l'été, alors il y aura des couvertures de super-héros en slip de bain. Il s'agit de huit couvertures qui seront pour les numéros Batman #151, Gotham City Sirens #1, Action Comics #1068, Nightwing #117, Superman #17, The Flash #12, Titans #14 et Wonder Woman #12, tous prévus pour début août. Les dessinateurs sont Frank Cho, Olivier Coipel, Rahzzah, Belen Ortega, Elizabeth Torque, Mirka Andolfo, Saowee et Guillem March.

Ce n'est pas tout, DC fête aussi les 40 ans de la ligne de jouets DC Super Powers par Kenner Toys. Pour l'occasion, l'éditeur sort des couvertures simulant un jouet dans son emballage. De la même manière, ce seront 8 dessins pour les titres Batman #151, Gotham City Sirens #1, Green Lantern: War Journal #12, Nightwing #117, Power Girl #12, Superman #17, The Flash #12 et Titans #14, tous sortant en août. Les dessins seront de Jason Geyer et Alex Saviuk. Ces 16 couvertures se trouvent dans la galerie d'images ci-dessous.