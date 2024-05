Quelques précisions sur Exceptional X-Men

Je ne vais pas vous refaire tout le laïus sur la relance des mutants intitulée From the Ashes, la dernière actualité concernant la nouvelle série Wolverine . Marvel prend son temps pour lacher ses informations, et l'éditeur communique maintenant sur Exceptional X-Men. Il s'agit l'une des trois séries au coeur de ce relaunch, donc l'une des plus importantes.

Ce que nous savions, c'est que Exceptional X-Men allait être écrite par Eve Ewing et dessinée par Carmen Carnero, mais aussi que Kitty Pride y aura un rôle important. Elle sera finalement pas seule, puisque la série se focalisera sur elle et sur Emma Frost . Longtemps rivales, elles devront travailler ensemble pour former une nouvelle génération de mutants dans le monde post-Krakoa.

Durant la fin de Krakoa , Kitty a été obligé de faire certaines choses, et elle désire un peu de solitude. Mais le monde est plus dangereux que jamais pour les mutants, et ils doivent vivre au milieu des humains. C'est donc un monde difficile pour les nouveaux mutants qui découvrent leurs pouvoirs. Kitty décide donc d'intervenir pour aider trois nouveaux mutants : le métallique Bronze portant un fouet, le vibrant Axo et le furtif Melee.

Elle ne pourra pas faire ça seule, elle va donc faire équipe à contrecoeur avec Emma Frost . Du coup, nous avons X-Men avec une équipe de combat pour protéger les X-Men, Uncanny X-Men avec un groupe de super-héros plus classique, et Exceptional X-Men qui s'intéressera à la formation des mutants. Exceptional X-Men #1 sortira le 4 septembre 2024.