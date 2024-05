La suite de DC vs. Vampires arrive en août

Suite au succès de DC vs. Vampires, DC a validé une suite qui arrivera cet été. Intitulée DC vs. Vampires: World War V, nous retrouvons le scénariste Matthew Rosenberg et le dessinateur Otto Schmidt pour cette mini-série en 12 chapitres. Elle prendra la suite de l'histoire que l'on a pu lire dans DC vs. Vampires et DC vs. Vampires: All-Out War.

Une paix fragile existe désormais entre les humains menés par Green Arrow et les vampires menés par Barbara Gordon . Cependant, Damian et ses combattants continuent à se battre contre les vampires, menaçant cette trève. On remarquera l'absence de James Tynion IV qui avait créé cet univers avec les deux autres auteurs. DC vs. Vampires: World War V #1 sortira le 14 août.