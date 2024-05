La plateforme Max lancée le 11 juin

Anciennement HBO, Max devait débarquer cet été en France. La plateforme de streaming arrivera un peu plus tôt que prévu, puisque sa date de lancement est fixée au 11 juin. Comme il s'agit du catalogue Warner, il y aura du contenu issu des comics, notamment de DC. Sur la page d'accueil, on peut y voir du Dark Knight ou du Teen Titans Go! par exemple.

Trois formules seront proposées, et elles restent assez classiques :

- Basique avec publicités à 5,99€/mois : 2 écrans simultanés, full HD

- Standard à 9,99€/mois : 2 écrans simultanés, full HD, 30 téléchargements pour lecture hors ligne

- Premium à 13,99€/mois : 4 écrans simultanés, 4K UHD + Dolby Atmos si disponible, 100 téléchargements pour lecture hors ligne

En outre, les abonnés à Canal+ (Canal+ Ciné-Séries, Friends & Family, Intégrale et Rat+ Ciné-Séries) auront Max sans surcoût, et une offre pour le sport est aussi proposée. Il faudra voir le contenu exact de l'offre, mais il devrait y avoir les créations originales comme The Penguin ou Peacemaker pour ce qui est des comics. Hors comics, la saison 2 de House of the Dragon arrivera dès le 17 juin.