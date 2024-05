Des détails sur le bimestriel Ultimate Universe de Panini

L'information avait déjà été donnée que Panini prévoyait de lancer une publication régulière pour proposer le nouvel univers Ultimate de Marvel. L'éditeur nous donne un peu plus de détails et notamment le contenu du premier numéro. Il s'agira donc bien d'un bimestriel d'environ 170 pages qui contiendra toutes les séries de cet univers. Il fera suite à l'album Ultimate Invasion sorti récemment.

Le premier numéro arrivera en octobre et contiendra le one-shot Ultimate Universe, Ultimate Spider-Man 1 et 2 (Jonathan Hickman & Marco Checchetto), Ultimate X-Men 1 (Peach Momoko) et Ultimate Black Panther 1 (Bryan Edward Hill & Stefano Caselli). Panini précise que, comme d'habitude, deux versions seront proposées : une couverture souple pour 16€ ou la couverture cartonnée pour 22€. La future Utimates sera intégrée le temps venu.