[Sorties Comics] Jeudi 07 Mars

404 Comics



La planète est morte mais les plus riches ont survécus en partant vers les étoiles. C’est le point de départ de ce récit dystopique brillamment conçu par Van Jensen et le dessinateur prodige Jesse Lonergan.

La société humaine s’est effondrée, dévoilant le projet d’un groupe de milliardaires : une arche spatiale en partance pour la planète habitable la plus proche. L’Arca est un navire dont le luxe n’a d’égal que la richesse de l’élite qu’elle est destinée à sauver. Les besoins de ses passagers sont satisfaits par de jeunes adolescents réduits en esclavage contre une promesse : celle d’une nouvelle vie dans un monde nouveau. Mais depuis le cœur de l’Arca la jeune Perséphone, découvre que l’avenir qui se dessine pour elle et ses compagnons d’infortune est tout autre. Elle va devoir faire face aux maîtres du vaisseau, prêts à tout pour préserver leurs privilèges.



Écrit par l’auteur primé Van Jensen (Green Lantern Corps, Superman: Man of Tomorrow chez DC Comics, Two Dead en compagnie de Nate Powell) et dessinée par le prodige de la narration visuelle et du découpage Jesse Lonergan, acclamé pour ses travaux sur Hedra, Planet Paradise chez Image Comics et Miss Truesdale and the Fall of Hyperborea avec Mike Mignola.

Prix : 15.99€