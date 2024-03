[Sorties Comics] Mercredi 06 Mars

Panini Comics



Pas de note

Christos Gage, Al Ewing, Francesco Manna, Leonardo Romero…



Alors que Cletus Kasady plonge New York dans le chaos, Carnage, son symbiote, prépare sa revanche contre son éternel rival : Eddie Brock, alias Venom, le nouveau Roi en Noir ! Le terrible symbiote se lance dans une quête de pouvoir absolu à travers les royaumes et les réalités.

(Contient les épisodes US Web of Carnage (2023) 1, Extreme Venomverse (2023) 1-2 et Cult of Carnage: Misery (2023) 1-2, inédits)

Prix : 16€