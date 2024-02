Conclusion des séries X-Men en vue du relaunch

Nous savons que l'univers des X-Men va être relancé en juillet, et cette situation se fait ressentir sur les annonces de Marvel sur ses sorties de mai. En effet, toutes les séries actuelles trouveront leur conclusion durant ce mois. La série Wolverine stoppera avec son numéro 50, et la fin de Sabretooth War. Fall of the House of X, Rise of the Powers of X, X-Men, X-Men Forever, Cable et Invincible Iron Man se termineront aussi en mai. Pourtant, il reste le mois de juin, et Marvel garde encore secret le grand final de l'ère Krakoa .

Les derniers numéros seront donc pour chacune des séries (avec les couvertures dans la galerie ci-dessous) :

Cable #4

Fall of the House of X #5

Invincible Iron Man #18

Rise of the Powers of X #5

Wolverine #50

X-Men #34

X-Men: Forever #4