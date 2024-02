[Sorties Comics] Mercredi 14 Février

Panini Comics



Veuf inconsolable, vétéran de guerre et justicier sans merci : Frank Castle est le symbole du "vigilantisme" poussé à l’extrême. Découvrez dans ce volume comment l’un des personnages les plus complexes et fascinants de l’univers Marvel a évolué en l’espace de cinquante ans.

(Contient les épisodes US Amazing Spider-Man (1963) 129 et Annual 15, The Punisher (1986) 1, Punisher War Journal (1988) 1, The Punisher Kills the Marvel Universe (1995) 1, The Punisher (2000) 1, The Punisher (2011) 1, The Punisher (2016) 13 et The Punisher (2022) 1, précédemment publiés dans PUNISHER : L'INTÉGRALE 1974-1981 et 1982-1987, MARVEL MUST-HAVE : PUNISHER – CERCLE DE SANG, MARVEL GOLD : PUNISHER – JOURNAL DE GUERRE, MARVEL ICONS : PUNISHER PAR ENNIS & DILLON 2, MARVEL MUST-HAVE : PUNISHER – BIENVENUE FRANK !, MARVEL DELUXE : PUNISHER PAR RUCKA 1, 100% MARVEL : PUNISHER 3 (2017) et 100% MARVEL : PUNISHER 1 (2022))

Prix : 27€