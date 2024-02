[Sorties Comics] Mercredi 07 Février

Aux États-Unis, un mal inconnu et contagieux se propage. Les hommes se transforment en lycanthropes et les non-infectés deviennent leurs proies. Au sein de ce nouvel ordre sociétal, le loup s'organise et l'Homme survit. Au milieu de ce chaos, John Marshall et sa famille au bord de la crise de nerf doivent fuir Las Cruces assiégée par les loups. Malcom Spodling et son groupe récemment évadés de Riker's Island font une bien mauvaise rencontre. Leur point commun, le combat pour leur survie mais pas que... une vision, une intuition, un lieu... une ville en Arizona où vit un peuple indien, où tous convergent.

