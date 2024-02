[Review VF] Solo Lyra

Le deuxième cycle de l’aventure Solo est terminée, ce qui n’empêche pas son créateur, Oscar Martin, de continuer à explorer cet univers riche. Cette fois-ci, Delcourt publie un récit complet sous-titré Lyra.

Les lecteurs de la série principale Solo connaissent le nom de Lyra, un personnage que l’on croise dès le premier numéro. Cet album permet de nous le présenter avant sa rencontre avec Solo. Lyra est aussi une rate qui perd ses parents suite à une attaque. Elle a alors la responsabilité de son frère, qui semble avoir des difficultés mentales. Ensemble, ils doivent quitter la colonie où ils vivent, car le manque de nourriture commence à se faire sentir. Ils vont alors tenter de survivre dans le dur monde de l’univers Solo.

Très vite, nous retrouvons l’ambiance particulière de ce monde, telle que nous l’avons dans les autres albums de la série. La survie est difficile et les menaces nombreuses. L’histoire de Lyra se focalise sur la relation avec son frère, qui, a priori, est un handicap pour la jeune rate. Ils vont croiser le chemin d’un vieillard qui s’avère avoir développé des compétences dans la médecine. Ce récit permet aussi donc de développer de nouveaux aspects qui n’avaient pas été explorés dans les autres albums.

L’album propose une histoire assez secondaire dans la saga Solo. Il est toujours agréable de se replonger dans cet univers et de l’explorer encore un peu, mais le scénario cède à certaines facilités par moment. Comme le disent Lyra et son frère, ils ont beaucoup de chance. La relation entre le frère et la sœur est en revanche très touchante, et on s’attache rapidement à eux. La fin de l’album est aussi réussie, avec une excellente conclusion, et une ouverture vers la série principale.

Les dessins de Leonel Castellani sont proches de ceux de Martin. Nous ne sommes donc pas dépaysés, et il est suffisamment bon pour ne pas souffrir de la comparaison. Ce récit complet a donc de bonnes qualité. Il peut permettre un bon point d’entrée pour ceux qui ne connaissent pas l’univers, même si c’est un récit assez secondaire. Pour les connaisseurs, il permet d’approfondir de personnage de Lyra. Il est donc plus à voir comme un bonus par rapport à la série principale, le meilleur de l’univers.