[Review VF] Dawn of Superman Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Dawn of Superman Tome 1, écrit par Joshua Williamson et Phillip Kennedy Johnson et dessiné majoritairement par Jamal Campbell. Il sort aujourd'hui pour 35 euros. Il contient les titres US SUPERMAN #1-5 + SUPERMAN ANNUAL #1 + ACTION COMICS #1051-1056 + KNIGHT TERRORS: SUPERMAN #1 -2.

Superman est de retour à Metropolis et son plus grand ennemi Lex Luthor est enfin derrière les barreaux. Alors que, sous son identité de Clark Kent , il peut reprendre le cours de sa vie, celle-ci prend cependant un tournant très inattendu : bien qu'il soit en prison, Lex Luthor a décidé de céder toutes ses parts de LexCorp à l'Homme d'Acier et de renommer la société SuperCorp. Véritable volonté de rédemption ou nouveau piège machiavélique conçu par le plus grand adversaire du kryptonien ?

Metropolis est en grave danger. Tu DOIS ravaler ta fierté et collaborer avec moi avant qu'il ne soit trop tard.

Dawn of Superman est assez classique dans son traitement mais, et c'est paradoxale, tout en ayant son lot d'originalités. Ceci est notamment dû à la nouvelle relation mise en place entre le super-héros et Lex Luthor qui est, novatrice, est diablement efficace. Même chose avec le nouveau statut de Loïs qui permet d'instaurer une nouvelle dynamique même si elle reste relativement secondaire dans l'intrigue. L'auteur n'est pas avare en personnages du Superverse et bien que cela puisse être interprêté comme étant du fan service, cela ne change rien au fait que les personnages restent, pour la plupart, utilisés à bon escient et respectés. Le rythme est maîtrisé, les dialogues sont goupillent bien... bref, sans être le récit de l'année, on passe clairement un bon moment sur ce titre qui est, aussi, une excellente porte d'entrée.

Une seule chose compte désormais... notre alliance. Mon travail avec toi et Supercorp [...]. Pense à tout ce que nous avons accompli ces dernières semaines... Pourquoi n'avoues-tu pas que ça fonctionne.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est majoritairement tenue par Jamal Campbell et est, assez inégale. Il peut y avoir de très bonnes choses et d'autres qui sont un peu moins inspirées. Ceci est peut-être dû au style de Campbell qui peut changer d'une planche à l'autre, pouvant proposer des traits classiques, harmonieux, tout en douceur puis des traits faisant un petit peu plus "informatique" et qui ont un effet un peu plus "brut". Par contre, on notera tout de même qu'un réel travail a été proposé. L'avis concernant le changement de style ne concerne que moi. De même, on saluera le travail fourni sur les planches doubles et les covers.

En bonus, vous trouverez les variant covers.

*soupir* Olsen amoureux d'une super-vilaine ? Comment arrives-tu à trouver le temps de sauver le monde avec cet idiot qu'il te faut sans cesse sortir du pétrin.