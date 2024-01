[Review VF] A vicious circle Tome 1

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de A vicious Circle Tome 1, écrit par Matt Tomlin et dessiné par Lee Bermejo. Il sortira le 26 janvier pour 15 euros. Il contient les titres US Vicious Circle #1.

Si Shawn Thacker vous disait ce qu'il est et d'où il vient, vous ne le croiriez pas. Car Shawn Thacker est non seulement un assassin, mais il vient surtout du futur. Depuis l'assassinat de sa famille, il cherche à se venger du seul homme à partager la même malédiction que lui : être projeté dans le temps et l'espace à chaque fois qu'ils prennent une vie humaine. Du XXIIe siècle tokyoïte à la Nouvelle-Orléans des années 1950, en passant par l'ère jurassique et au-delà, les deux rivaux s'affrontent avec violence dans l'espoir de changer le cours de l'Histoire.

Non. Tu connais la règle. Personne ne descend dans la cave.

Une fois n'est pas coutume, le quatrième de couverture est très révélateur de ce qui vous attend : "Il m'a tué. Et je l'ai tué. L'engin a déconné... Et a tout embrouillé. A présent, nous sommes liés". Tomlin nous présente ici une étude des guerres ethniques et plus précisément du cercle sans fin de violence qui en découle. A travers deux personnages bien écrits prisonniers de ce jeu de vengeance, l'auteur nous dévoile un univers complexe que nous avons hâte de découvrir plus en profondeur. Enfin, et c'est sans doute l'autre point fort de ce titre, l'intrigue et les actions des personnages sont floues. Dit de cette manière, cela pourrait être présenté comme étant un défaut mais, pour le coup, ce n'est pas le cas. Cette absence de détail, de background au niveau des personnages nous renvoie de manière bien plus forte encore l'idée d'une violence omniprésente mais pour des raisons nébuleuses, parfois oubliées, comme deux familles qui se déchireraient parce que l'arrière-arrière-arrière-arrière grand-père avait fait on ne sait plus trop quoi à on ne sait plus trop qui.

J'aimerais tellement lui dire que ça ira mieux demain. Mais ce serait mentir.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est, cette fois encore, assez incroyable. Réalisée par Lee Bermejo, chaque planche est une claque visuelle tant elles semblent tirées d'un film. C'est réaliste, sombre, bien composé... C'est vraiment impressionnant. Les visages, les décors, les poses des personnages... ici, tout est à décortiquer. Et si on apprécie son style réaliste (celui que tout le monde connait), on appréciera également les changements de styles qui accompagneront chaque changement d'époque. Non seulement l'idée est bienvenue mais, en plus, elle est bien réalisée. Un très bon point.

En bonus, vous trouverez une interview croisée de Tomlin et Bermejo, les biographies des auteurs ainsi que les variant covers.