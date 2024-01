[Sorties Comics] Mercredi 24 Janvier

Panini Comics



Pas de note

Aucun recoin du cosmos n’est à l’abri d’une invasion de xénomorphes. Que l’on soit sur Terre ou sur un planétoïde perdu aux confins de l’espace, une chose est certaine : ces extraterrestres nous trouveront.

(Contient les épisodes US Aliens: Berserker 1-4, Aliens: Mondo Heat, Aliens: Lovesick, Aliens: Pig, Aliens Special, Aliens: Havoc 1-2, Aliens: Purge, Aliens: Alchemy 1-3, Alien Resurrection Movie Adaptation 1-2, Aliens: Kidnapped 1-3, Aliens: Survival 1-3, Aliens: Glass Corridor, Aliens: Stalker, Aliens: Wraith, Aliens: Apocalypse – The Destroying Angels 1-4, Aliens: Xenogenesis 1-4, Aliens (2009) 1-4, Dark Horse Comics 22-24, Dark Horse Presents (1986) 101-102, 117, 121, 140 et Annual 1997, A Decade of Dark Horse 3 et Free Comic Book Day 2009: Aliens, précédemment publiés dans Aliens (Wetta) 1-2, Aliens Alchemy, Aliens (Soleil) 1 et inédits)

Prix : 80€