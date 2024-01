[Review VF] Cher Batman

La review du jour est un titre proposé par Urban Comics. Il s'agit de Cher Batman , écrit et dessiné par Lee Bermejo. Il sortira le 26 janvier pour 19 euros. Il contient le titre US Batman Dear Detective #1.

Batman a reçu de nombreuses lettres par le passé. Mais celles qu'il vient de découvrir sont d'un genre différent. L'expéditeur anonyme paraît connaître intimement le Chevalier Noir , et sans attendre de réponse de sa part, semble espérer s'insinuer dans son esprit, le pousser dans ses retranchements... le faire douter. Mais qui donc se cache derrière ces énigmes épistolaires ?

Le déguisement... C'est un totem ou une camisole ? C'est peut-être toi qui devrais te retrouver chez les "mabouls".

Le principe de Cher Batman est assez déroutant. Nous sommes clairement face à de l'expérimental. Par exemple, il est difficile de parler de scénario dans le sens où il n'y en a pas. Le principe des lettres envoyées à Batman est plutôt original, novateur et permet d'avoir une structure différente. Ici, c'est l'idée même de narration qui est remise en question. Sur le papier... on a envie de dire "pourquoi pas" ? Repousser les limites, proposer de nouvelles choses, redoubler d'inventivité, c'est aussi ça, la BD. Ou, tout du moins, cela devrait l'être. Sur ce point, l'initiative est donc à souligner. Après, concernant la réalisation de l'exercice, c'est déjà plus difficilement défendable. Faire de l'original, c'est bien. Mais si c'est pour nous proposer une histoire sans histoire, c'est déjà moins bien.

Oh, mais c'est vrai... Tu détestes les flingues. C'est un méchant flingue qui a fait partir papount et mamounette bouhou snif :(.

Pour ce qui est de la partie graphique, elle est exceptionnelle. Comme déjà signalé, elle a été réalisée par Lee Bermejo, ce qui est un gage de qualité. Chaque planche est une claque visuelle tant elles semblent tirées d'un film. C'est réaliste, sombre, bien composé... C'est vraiment impressionnant. Au fil du temps, le dessinateur s'est plus concentré sur les covers (même si on l'a déjà vu sur de véritables projets comme "Joker"). Le voir revenir sur un graphic novel est donc une chance. Les personnages, les décors mais aussi les choses que l'on ne regarde jamais comme le bat-grappin... ici, tout est à décortiquer. On notera d'ailleurs qu'Urban Comics a su rendre hommage au travail du dessinateur en proposant une belle édition. Un ouvrage aux dimensions revues à la hausse et à la cover en relief.

Au final, nous nous retrouvons donc plus sur un titre réalisé à la gloire du coup de crayon de Lee Bermejo que face à un véritable comics. Il n'y a pas de réelle progression, pas de chute finale mais bien une simple succession de planches. Si vous voulez lire une aventure de Batman , il faut oublier ce titre. A l'inverse, si vous aimez les titres expérimentaux ou tout simplement les artistes qui ont du talent à revendre, ce titre est fait pour vous.