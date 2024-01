[Sorties Comics] Vendredi 19 Janvier

Huginn & Muninn



En 480 avant Jésus-Christ, en Grèce, 300 soldats s'apprêtent à affronter la plus grande armée jamais assemblée : celle de Xerxès Ier, souverain perse et conquérant tout-puissant. Venus de Sparte, et menés par Léonidas, leur chef incontesté, ces 300 combattants ont été entraînés depuis leur enfance à la guerre. Ils ne connaissent ni la pitié ni la peur et constituent le dernier rempart d'une démocratie grecque encore balbutiante : les premiers hommes libres face à des légions d'esclaves. Prêts à tous les sacrifices, leur destin les mène jusqu'au lieu de leur ultime bataille : les Thermopyles. Réalisé au scénario et au dessin par Frank Miller (Batman ? The Dark Knight Returns, Sin City) et sublimé par les couleurs de Lynn Varley, 300 est une oeuvre d'exception dans la carrière de cet auteur : le pinacle de son travail chez les éditeurs indépendants. Dans ce récit, il offre une vision à la fois spectaculaire et personnelle de la bataille des Thermopyles. Un découpage à la discipline de fer et un rendu des assauts sanglants et saisissants dont l'adaptation sur grand écran par Zack Snyder a durablement marqué les esprits.

