[Sorties Comics] Vendredi 12 Janvier

Urban Comics

Lorsque Batman, Superman et Wonder Woman découvrent le corps de l'un de leurs plus anciens ennemis dans le Hall de Justice, leur enquête les mène au-delà de la réalité vers un nouveau méchant appelé Insomnia... qui utilise ses pouvoirs pour engloutir chaque héros et méchant dans leurs propres cauchemars sombres et tordus. Le seul moyen de sauver le monde du sommeil éternel est d'appeler à l'aide un héros improbable : Deadman !

Contenu vo : Dawn of DC Knight Terrors FCBD Special Edition + Knight Terrors First Blood + Knight Terrors #1-4 + Knight Terrors: Night's End

Prix : 21€