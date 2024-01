Le comics Criminal adapté par Prime

Le service Prime Video d'Amazon a commandé une série TV adaptée du comics Criminal d'Ed Brubaker et Sean Phillips. Les deux auteurs en seront les producteurs exécutifs. Brubaker s'est occupé du script du pilote, et sera co-showrunner avec Jordan Harper. Il faudra attendre un peu pour en savoir plus, notamment le casting. C'est une bonne nouvelle pour le comics qui mérite d'être mis en lumière. Composée de plusieurs histoires relativement indépendantes, il raconte l'histoire de plusieurs criminels et leurs destins qui se croisent. La série est publiée en France chez Delcourt.