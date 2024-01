[Sorties Comics] Jeudi 11 Janvier

Black River



15 ans et seulement dix minutes pour pouvoir sauver le monde! Le héros adolescent doté de super pouvoirs qui ne durent que dix minutes par jour est de retour pour sauver à nouveau le monde alors qu'il affronte des périls encore plus pressants : un amour adolescent, des harceleurs, une famille brisée et le défi quotidien qu'est le lycée. Cette fois, le jeune Oliver Leif fait équipe avec une princesse barbare qui dit venir d'une autre dimension. E-Ratic peut-il survivre aux horreurs du lycée, aux invasions dimensionnelles... et à ses premiers baisers ? Il aura 10 minutes pour le savoir !

