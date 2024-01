[Sorties Comics] Mercredi 10 Janvier

Akiléos



Anthologie de récits d'horreurs, The Vault of Horror, publié par EC Comics au début des années 1950, fait partie d'une trilogie célèbre de magazines horrifiques avec. Après Talesfrom the Crypt et The Haunt of Fear, voici les premiers numéros de la dernière série de la trilogie horrifique EC Comics. Préparez-vous à frissonner de terreur en lisant ces histoires de cadavres ressuscités, de momies meurtrières et autres monstruosités.

