Votez pour le Top/Flop 2023 !

Après quelques années d'absence, le top/flop de MDCU fait son grand retour ! Pour rappel, le principe est on ne peut plus simple puisqu'il s'agit de sélectionner vos cinq meilleures et vos cinq pires lectures de l'année qui vient de s'écouler (aucun classement à réaliser dans les cinq titres sélectionnés), il y a juste à les "choisir"). Ceci fait, votre top/flop sera ajouté aux autres titres choisis par les autres membres pour former un top/flop définitif pour l'année 2023.

Pour participer, c'est facile. Déjà, il faut être inscrit sur MDCU, ensuite il vous suffit de vous rendre sur la page calendrier ou sur la fiche d'un comics et de cliquer sur le petit bouton "Ajouter à votre liste". De là, il suffit donc de cliquer sur les titres qui vous ont marqués (en bien ou en mal) pendant l'année et c'est tout ! Un message vous signalera si vous en sélectionnez un sixième et ce dernier clic ne sera pas pris en compte.

Si vous changez d'avis, rien de plus simple. Il suffit de revenir sur cette page, ou dans votre profil perso (via la barre en haut à droite) et de décocher votre choix pour pouvoir en sélectionner un autre.

Et puisque le staff de MDCU s'y est d'ores et déjà mis, voici à quoi ressemble le top/flop 2023 à l'heure actuelle :





Nous vous rappelons également que ces pages sont dynamiques et il n'est donc pas impossible que le classement bouge avec le temps. Plus vous serez nombreux à voter, et plus il sera représentatif.

Une nouvelle news sera réalisée en fin de mois afin de faire le point sur les titres choisis.

Bonne participation à tous !