Les Tortues Ninja reste chez IDW

Le site The Hollywood Reporter a annoncé que l'éditeur IDW avait renouvelé son contrat de licence pour les Tortues Ninja avec Paramount qui les possède depuis 2009. Cette nouvelle arrive pile pour les 40 ans des Teenage Mutant Ninja Turtles dont la première série date de 1984. IDW prévoit plusieurs titres en lien avec cet anniversaire. Il est notamment prévu Teenage Mutant Ninja Turtles: The Last Ronin II – Re-Evolution, la suite de The Last Ronin. D'autres annonces devraient suivre.