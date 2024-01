[Sorties Comics] Mercredi 03 Janvier

Panini Comics

Paul Jenkins, Paolo Rivera



Un adolescent mordu par une araignée radioactive, une école pour surdoués qui dissimule un groupe de mutants, un savant, victime de sa propre bombe, un cascadeur qui vend son âme au diable, quatre aventuriers bombardés par des rayons cosmiques, un jeune homme transformé en supersoldat… Voici une nouvelle occasion de découvrir les premiers pas des héros qui ont écrit l’histoire des comics Marvel, dans des origines modernisées et superbement illustrées.

(Contient les épisodes US Mythos: Spider-Man (2007) 1, Mythos: X-Men (2006) 1, Mythos: Hulk (2006) 1, Mythos: Ghost Rider (2007) 1, Mythos: Fantastic Four (2007) 1 et Mythos: Captain America (2008) 1, précédemment publiés dans MARVEL GRAPHIC NOVEL : MYTHOS, MARVEL-VERSE : SPIDER-MAN et MARVEL-VERSE : FANTASTIC FOUR)

Prix : 19€