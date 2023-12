L'ère Krakoa touche à sa fin. Débutée en 2019 avec les deux mini-séries House of X et Powers of X, elle est actuellement en train de se terminer avec Fall of X. En conséquence, Marvel prépare le terrain pour la suite, avec un relaunch des titres X-Men, soit une relance de nouvelles séries. Ce nouveau story devrait se nommer X-Men: From the Ashes. L'éditeur tease même une date : les nouvelles séries arriveront en juillet 2024.