Pour mars et avril, Urban annonce le thème de la SF

Pour son année 2024, Urban Comics a décidé de proposer des thèmes pour ses sorties. Les mois de janvier et février mettent les super-héros en avant, tandis que mars et avril le font pour la science-fiction et l'anticipation. Cet article regroupe les annonces en lien avec ce thème

L'éditeur va proposer 4 nouveautés SF :

- Hexagon Bridge de Richard Blake . Prévu pour le 26 avril, l'album, qui vient d'Image, sortira dans la collection Grand Format Urban (collection proche de la BD européenne pour attirer les non-lecteurs de comics). Voici l'histoire :

Adley est orpheline depuis la disparition de ses parents, Elena et Jacob, scientifiques perdus dans une dimension qu’ils avaient l’ambition de cartographier. Devenue jeune femme, Adley part à leur recherche accompagnée par Staden, une intelligence artificielle récemment développée.

- Snow Angels, la série numérique de Jeff Lemire et Jock, le 5 avril.

- Once Upon a time at the end of the world, une nouvelle série de Jason Aaron, avec Alexandre Tefenkgi au dessin. Le tome 1, sur 3, sortira le 5 avril.

- Phenomena est un titre jeunesse par Brian Michael Bendis et André Lima Araujo. Le tome 1 prévu pour le 22 mars inaugurera une nouvelle collection pour l'éditeur intitulée Urban Blast. L'histoire :

Boldon, jeune garçon en soif d'aventure, débarque dans la grande ville, le rêve ! Toutes ces nouvelles odeurs, ces nouvelles saveurs, tant de créatures à rencontrer ! La découverte de son nouvel environnement est rapidement interrompue lorsqu'il croise le chemin de Spike, fier combattant du peuple Cyper, et de Matilde, jeune voleuse dont les pas la mèneront à la mystérieuse Cité des Yeux d'Or, un lieu à l'origine du Phénomène qui toucha la Terre il y a quelques années...

Urban va aussi proposer 2 rééditions :

- Black Science, de Rick Remender et Matteo Scalera. Le 1er mars sortira le premier tome d'une intégrale prévue en 3 tomes. La collection sera Grand Format Urban.

- Fear Agent, de Remender et Tony Moore. Urban récupère donc la licence que possédait Akiléos, et le premier album d'un dyptique arrivera le 26 avril, aussi dans la collection Grand Format Urban.

En outre les suites de 3 séries SF verront aussi le jour :

- deux intégrales de Life is Strange, prévues dans la même collection Urban Blast. Adaptée du jeu vidéo, elles paraitront le même jour, la première contiendra 3 tomes déjà publiés, et la seconde sera inédite.

- le tome 2 de Vicious Circle de Mattson Tomlin et Lee Bermejo. Le tome 1 n'arrivera certes que le 26 janvier, mais vous êtes prévenu, le tome 2 ne trainera pas. La série est prévue en 3 tomes, et les auteurs seront présents au festival d'Angoulême, puis feront une tournée à Dijon, Lyon et Paris.

- le tome 2 de l'intégrale de Lazarus (Greg Rucka et Michael Lark ) sortira le 15 mars.

Enfin, parce qu'il ne faut pas oublier qu'il y a du super-héros dans les comics, Urban a annoncé 2 nouvelles séries :

- Superman Lost de Christopher Priest et Carlo Pagulayan. Il s'agira d'un seul tome qui sortira le 12 avril dans la collection DC Deluxe.

- Dawn of Green Lantern , donc les dernières séries en cours sur les héros à la bague verte. Deux séries sont au sommaire : Green Lantern de Jeremy Adams et Xermanico, et Green Lantern - War Journal de Phillip Kennedy Johnson et Montos.

Ces annonces sont uniquement en lien avec le thème SF, et l'éditeur a donc d'autres choses prévues dans son catalogue pour les mois de mars et avril. Par exemple, le tome 1 de Dawn of Green Arrow & Black Canary est prévu pour le 29 mars, et aurait pourtant pu avoir sa place dans les annonces SF, vu qu'Oliver Queen est perdu à travers le multivers dans cette série.